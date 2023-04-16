رئيس الوزراء الأوكراني: نجدد اتفاقية التجارة الحرة ولدينا تأكيدات بشأن حزمة أخرى من الدعم العسكري

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يتم تجديد اتفاقية التجارة الحرة ضمن نتائج زيارة فريق الحكومة للولايات المتحدة وكندا.

وكتب شميهال عبر تطبيق "تليجرام" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إنه "تم عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند أدت إلى تجديد اتفاقية التجارة الحرة ومد أوكرانيا بحزمة أخرى من الدعم العسكري".

وأشار إلى أن "كندا تبنت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ويجري الاستعدادات لمصادرة طائرات إيه إن-124 وأصول أخرى لروسيا في كندا وتحويلها لصالح أوكرانيا".

أما عن الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 كيانًا قانونيًا وشخصًا بما في ذلك ممثلو شركة روساتوم".

وفقًا لشميهال، فإنه تم عقد اجتماعات موضوعية مع وزراء الدفاع والخزانة والتجارة والنقل بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، مؤكدا أنه يتم تعزيز التنسيق في جميع القضايا الملحة.

وأضاف رئيس وزراء أوكرانيا "نستعد لهجوم مضاد وتحرير الأراضي واستعادتها مرة أخرى، لدينا الدعم المطلق من شركائنا الأمريكيين"، مضيفا "تلقينا تأكيدات من دول مجموعة السبع بتقديم دعم إضافي يزيد عن 5 مليارات دولار وستقدم سويسرا أيضًا 1.8 مليار فرنك سويسري على مدى السنوات الست المقبلة، كما تنشئ الدنمارك صندوقًا خاصًا وتخطط لملئه بمليار يورو".