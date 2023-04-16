"إندرايف" تدعم ماراثون نهر النيل المصري الكبير في القاهرة بسباق 5 كيلومترات 

الأحد 16/أبريل/2023 - 10:00 م

أعلنت منصة “إندرايف” للخدمات الحضرية والتنقل العالمي، عن دعمها لـ"ماراثون نهر النيل المصري الكبير لعام 2023" الذي سيقام في الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري، بمدينة الشروق في القاهرة من خلال شراكة تتضمن الدعم المادي والتنظيمي وايضاً البرامجي.



يقام الماراثون تحت إدارة قسم inVision التابع لـ"إندرايف" التي تعتبر من أكثر الشركات التي تقدم دعم للمبادرات المتواجدة والحية في الأسواق التي تتواجد فيها.

تقدم إندرايف سباق لمسافة 5 كيلو متر للشباب، متاح للجنسين (ذكر وانثي) تحت سن 14 عامًا و16 عامًا على مسافة 5 كيلومترات على مسار معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث سيتمكن الشباب من الرياضيين المصريين من خوض التجربة والحصول جوائز مختلفة.

كما توفر inDrive تدبير معايير السلامة للحدث الرياضي من خلال إغلاق الطريق وتقديم الدعم الطبي.



وصرحت آنا فيدورتشوك مدير المشروع: نحن نتطلع إلى استمرار دعم المنظمين المؤمنين بمشاريعهم وأهدافهم خاصة ان ماراثون نهر النيل المصري الكبير حصولوا على شهادة AIMS بدون وجود دعم خارجي لهم ، ونؤمن أن دعم المنظمين المحليين يساعد في تطوير مستوى ماراثون الجري في مصر، كما نتوقع إقبالًا كبيرًا من الرياضيين من خارج مصر أيضًا، وهناك الكثير من الفرص لتسجيل أرقام قياسية جديدة مع سباقات الماراثون ونصف الماراثون والـ 10 و 5 كيلومترات المتاحة للتسجيل.