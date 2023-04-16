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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غينيا الاستوائية تؤكد إصابة 6 حالات أخرى بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
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قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن 6 إصابات إضافية مؤكدة مختبريا بفيروس ماربورج فى غينيا الاستوائية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة بالمرض إلى 15، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت المنظمة أن المرض الذى يسببه فيروس ماربورج هو حمى نزفية شديدة العدوى يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88 %. ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذى يحوى آثار دم والإسهال، علما أنه ليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه.

ويعد فيروس ماربورج من نفس العائلة التى ينتمى إليها فيروس الإيبولا الذى أودى بحياة الآلاف فى غرب أفريقيا.

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