مقتل 4 أشخاص إثر حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح; جراء حادث إطلاق نار بمدينة /ديدفيل/ في ولاية /ألاباما/ الأمريكية.

وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - إن الحادث وقع خلال حفل عيد ميلاد على بعد حوالي 60 ميلا شمال شرق مدينة /مونتجمري/ في الولاية الأمريكية، نحو الساعة 10:34 مساء (بالتوقيت الشرقي لأمريكا).

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادث وتداعياته. ويأتي الحادث في نفس اليوم الذي أطلق فيه النار على حشد في منتزه بمدينة /لويفيل/ بولاية /كنتاكي/ الأمريكية، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح.