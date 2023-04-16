فنلندا تبني حاجزا حدوديا شرقيا لتعزيز مراقبة الحدود

أعلنت السلطات الفنلندية اليوم الأحد، عن بدء بناء الحاجز الحدودي الشرقي في محاولة لتعزيز مراقبة الحدود مع الدول المجاورة وللحد من العبور غير الشرعي للحدود.

قال العقيد ميكا ريتكونين، قائد حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا، إن "الحاجز يحسن بشكل كبير فعالية مراقبة الحدود حتى في حالات أخرى غير الاضطرابات وسيصبح الإشراف الفني أكثر فعالية -وفق ما نقله موقع شنجن فيزا إنفو.

تم إبلاغ أصحاب الأرض قبل قرار بناء الحاجز، وبعد الانتهاء من الموقع التجريبي سيتم دفع تعويض لمرة واحدة عن الإزعاج الذي تسبب فيه بما في ذلك استبدال مساحة الأرض التي يتم استخدامها والأشجار التي تم إزالتها والمشاتل.

وكشفت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، أن عدد الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر الحدود الشرقية قد انخفض في عام 2022، حيث لم يسجل سوى تسع حالات هجرة، أقل بنسبة 74 في المائة مما كان عليه في عام 2021..وشهد هذا الطريق زيادة كبيرة في المعابر الحدودية غير الشرعية.. وفي مايو 2021، حيث زادت هذه المعدلات بنحو عشرة أضعاف مقارنة بمستويات 2020.

وكان هذا الطريق نشطًا أيضًا في مارس 2022، مع الأخذ في الاعتبار المعابر الحدودية للأشخاص الذين يغادرون أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ودخل أكثر من 1.3 مليون روسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذه الحدود منذ 24 فبراير، عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.