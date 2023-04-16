تايوان: حطام القمر الصناعي الصيني لا يشكل تهديدًا للسلامة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حطام القمر الصناعي الصيني التي أطلقته اليوم الأحد وسقط بعض حطامه في منطقة حظر طيران قبالة سواحل شمال تايوان لا تشكل تهديدا للسلامة.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات التايوانية راقبت كامل عملية إطلاق الصاروخ من خلال الاستخبارات والمراقبة المشتركة- وفق م نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم تكن هناك رحلات جوية في المجال الجوي المغلق حيث غيرت جميع شركات الطيران المدنية مساراتها لتجنب منطقة حظر الطيران.

ولوحظ أن الحركة الجوية فى منطقة حظر الطيران عادت إلى طبيعتها.

وقالت الوزارة إن الصين، التي أخطرت تايبيه في البداية بمنطقة حظر طيران لمدة ثلاثة أيام في شمال تايوان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل، عدلت مدة المنطقة إلى 27 دقيقة صباح الأحد بعد احتجاج من قبل وزارة النقل والاتصالات التايوانية. ومن المتوقع أن تؤثر منطقة حظر الطيران على حوالي 33 رحلة جوية من وإلى شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية، وفقًا للوزارة.

كما أصدرت إدارة السلامة البحرية في فوجيان الصينية تحذيرًا ملاحيًا يوم الخميس، قائلة إن حطامًا صاروخيًا محتملًا سيسقط في بحر الصين الشرقي يوم الأحد وحظرت سفن الشحن من المنطقة.