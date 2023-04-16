اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا: لغز ماكرون في بكين

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استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني.. سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين بين القوات المتناحرة.. ومجلس الأمن يدعو لإنهاء فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار