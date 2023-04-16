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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا: لغز ماكرون في بكين

العدد الأسبوعي
العدد الأسبوعي
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تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 17 أبريل 2023:

ميشال صبان تكتب فى مجلة «ديفا» السويسرية عن: حضارة مصرية جديدة تتقدم نحو الأمام.. وتمثل فخر المنطقة والشرق الأوسط

لغز ماكرون في بكين.. 3 كُتاب يناقشون زيارة الرئيس الفرنسى للصين

مفهوم الاستقلال الاستراتيجى الأوروبى غرق فى أوكرانيا بفعل سياسة واشنطن والناتو

ردود الفعل الأوروبية والأمريكية على الزيارة تتوالى بين مؤيد ومُعارض 

أبعاد الأزمة فى أوكرانيا

سلوك البيت الأبيض تجاه العالم مثل يهوذا مع المسيح 

«ولاية الفقيه» تؤصل لحكم الملالى

بايدن كان فى طريق مسدود داخليًا.. فنصب الفخ لروسيا 

ماكرون بكين العدد الأسبوعي البوابة الشرق الأوسط