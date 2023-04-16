اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا: لغز ماكرون في بكين

تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 17 أبريل 2023:
ميشال صبان تكتب فى مجلة «ديفا» السويسرية عن: حضارة مصرية جديدة تتقدم نحو الأمام.. وتمثل فخر المنطقة والشرق الأوسط
لغز ماكرون في بكين.. 3 كُتاب يناقشون زيارة الرئيس الفرنسى للصين
مفهوم الاستقلال الاستراتيجى الأوروبى غرق فى أوكرانيا بفعل سياسة واشنطن والناتو
ردود الفعل الأوروبية والأمريكية على الزيارة تتوالى بين مؤيد ومُعارض
أبعاد الأزمة فى أوكرانيا
سلوك البيت الأبيض تجاه العالم مثل يهوذا مع المسيح
«ولاية الفقيه» تؤصل لحكم الملالى
بايدن كان فى طريق مسدود داخليًا.. فنصب الفخ لروسيا