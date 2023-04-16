بالأرقام.. تقرير يكشف توجهات الأوروبيين للسفر خلال صيف 2023

كشف أحدث تقرير صادر عن لجنة السياحة والسفر بالمفوضية الأوروبية (ETC) أن نحو 72% من السائحين الأوروبيين يخططون للقيام برحلاتهم الخارجية بداية من شهر أبريل الجاري حتى سبتمبر من العام 2023.

وتُظهر البيانات التي قدمتها اللجنة أيضًا أنه بالنسبة لـ 69 % من السائحين، فلا يزال الترفيه هو السبب الرئيسي للسفر لديهم، على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 7 % خلال عام 2022 يمثل تباطؤًا محتملاً في رحلات العودة بعد الوباء، لكن النمو السنوي في رحلات العمل سجل نسبة 3 %، وهو ما يمثل الآن 8% من جميع رحلات الوجهات.

وقال لويس اروجو رئيس اللجنة الأوروبية، إنه بغض النظر عن المخاوف المالية وتكاليف السفر المرتفعة، لا يزال الأوروبيون حريصون على السفر، متابعا: "الأمر المشجع الآخر هو أن عددًا كبيرًا من المسافرين يختارون الرحلات الصيفية خارج أوقات الذروة لتجنب الازدحام وارتفاع الأسعار، وننصح الوجهات والشركات بمتابعة هذه الاتجاهات عن كثب لتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين".

واستنادًا إلى تقرير ETC، قال ما يقرب من 30 % من المسافرين إنهم يعتزمون القيام برحلة بين أبريل ومايو من هذا العام، بزيادة قدرها 6 % مقارنة بالعام الماضي، وفي الوقت نفسه، يفكر 40 % من السائحين السفر بين يونيو وأكتوبر، ويخطط 23 % فقط للسفر خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 9 % عن عام 2022.

كشفت البيانات أيضًا أن 59 % من المستجيبين سيقومون بأكثر من رحلة واحدة في الأشهر المقبلة، يليهم 35 % يخططون للسفر مرتين و 24 % يخططون لثلاث رحلات أو أكثر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم 31٪ من المسافرين برحلة واحدة فقط خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية، تظهر نسبة 74 % من الأوروبيين فوق 25 عامًا حماسًا كبيرًا للسفر في هذه الأثناء، ولا يزال حشد الجيل الأصغر، المؤلف من 18 إلى 24 عامًا، الأكثر ترددًا في التخطيط لقضاء إجازة (61 %).

وكشفت أرقام أخرى من ETC أنه بالنسبة لـ 23 % من المسافرين الأوروبيين، ظلت الزيادة في تكاليف السفر بسبب التضخم مصدر قلق كبير، في حين أن 17 % منهم، كان التمويل الشخصي يمثل مشكلة، ويوضح هذا السبب وراء قيام 51 % من الأوروبيين بالفعل بإجراء حجوزات جزئية أو كاملة لرحلتهم التالية، وهي زيادة بنسبة ثمانية % مقارنة بالعام الماضي.

ويختار ما مجموعه 18 % من الأوروبيين وجهة للسفر إليها بسبب الطقس اللطيف، يليها التسوق الجذاب بنسبة 17 %، ونقص التكدس بنسبة 11 %، وكرم ضيافة المجتمعات المحلية بنسبة 10 % و7 % من المسافرين الأوروبيين ذكر الطقس المتقلب كمصدر قلق كبير.

وشكلت الحرب في أوكرانيا مصدر قلق آخر لـ 12 % من الأوروبيين، خاصة بالنسبة للمشاركين السويسريين والبولنديين والنمساويين والإيطاليين والهولنديين.

وكما هو الحال في العام الماضي، تظل الرحلات التي تتراوح مدتها بين أربع إلى ست ليال هي الأكثر شعبية، ويخطط 22 % آخرون للسفر لأكثر من عشر ليالٍ.

وتكشف بيانات ETC أن 37 % من الأوروبيين يضعون الآن جانباً ميزانيات أكبر تزيد عن 1500 يورو لكل رحلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 % عن عام 2022، ومن بين الوجهات المفضلة لا تزال فرنسا وإسبانيا حيث يعتزم 8 % من الأوروبيين السفر إلى كل منهما، وتلي البلدان المذكورة أعلاه إيطاليا بنسبة 7 %، واليونان بنسبة 6 %، وألمانيا بنسبة 5 %، وبلجيكا، التي تدخل قائمة الوجهات العشرة الأولى في أوروبا.