الزراعة تنجح في تحصين 6.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.. القصير: الحملة ضمن مبادرة حياة كريمة.. رئيس الخدمات البيطرية: تعريف المربين أهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية

نجحت وزارة الزراعة، في تحصين قرابة 6 ملايين و195 ألفا و791 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ بدء الحملة أوائل شهر مارس الماضي حتى أوائل الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري.

وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة، يبلغ عدد رؤوس الثروة الحيوانية في مصر نحو 7.5 مليون رأس، بزيادة حوالي مليون رأس ماشية عن العام الماضي. فيما بلغ عدد رؤوس الحيوانات بالمشروع القومي للبتلو إلى 475 ألف رأس.

وخلال العام الماضي، أنتجت الهيئة العامة للخدمات البيطرية نحو 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد للحمى القلاعية محليًا، فيما تم تحصين نحو 2.8 مليون رأس ماشية و76 % من القرى المستهدف تغطيتها. ويوجد 7 أنواع من الحمى القلاعية في العالم، توطنت ثلاثة أنواع فى إفريقيا ومصر هى، A،O، SAT 2، وتدخل هذه الأنواع مع الماشية المستوردة عبر اختلاطها بالمحلية. وينتقل فيروس الحمى القلاعية عبر الهواء بعدما أصبح متوطنا فى مصر، أسوة بمرض إنفلونزا الطيور وغيرها.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن حملة التحصين تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأضاف، أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتي بدأت 4 مارس الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، بلغت أكثر من 3 ملايين رأس.

وأشار القصير إلى أنه تم تحصين 3 ملايين و282 ألفا و855 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 15 أبريل الجاري، كما تم تحصين مليونين و912 ألفا و936 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 15 أبريل الجاري أيضًا.

القصير

وطالب وزير الزراعة، المُربين وأصحاب قطعان الماشية بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر، أنه سيتم من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشى مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات فى أماكن ظاهرة لمربى الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس فى توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وأشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وتعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.