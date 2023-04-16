موقف الزمالك في الدوري قبل موقعة المقاولون غدًا

يواجه فريق الزمالك غدا الإثنين، فريق المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.

ويعد لقاء المقاولون العرب هو الأول للمدير الفني الجديد للزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى تولي مهمة الفريق خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا .

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك اليوم الأحد استعدداته للقاء المقاولون، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا بالقائمة التي ستخوض اللقاء .