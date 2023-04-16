رواندا وبنين تتفقان على الدعم العسكري لاحتواء الصراع عبر الحدود الشمالية

التقى الرئيس الرواندي بول كاجامي، نظيره البنيني باتريس تالون، ووعد بتقديم دعم عسكري لمساعدة البلاد على احتواء تداعيات الصراع الجهادي عبر حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو.

وذكر موقع آوول أفريكا المختص بـ الشؤون الأفريقية، أن الدول الساحلية في غرب إفريقيا، بنين وتوجو وغانا وساحل العاج، تستعد لانتشار محتمل في الوقت الذي تكافح فيه بوركينا فاسو لاحتواء تمرد إسلامي متشدد يكتسب أرضًا عبر حدودها الشمالية.

وقالت بنين العام الماضي، إنها تجري محادثات بشأن التعاون العسكري واللوجستي مع رواندا، التي أرسل كاجامي قواتها بالفعل لمساعدة موزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى في مكافحة الاضطرابات.

وقال كاجامي في مؤتمر صحفي مع تالون في كوتونو: «نحن مستعدون للعمل مع بنين لمنع أي شيء قد يحدث حول حدودها، لن يكون هناك حد لما سيتم إنجازه معًا لمواجهة التحديات الأمنية».

ولم تتضح على الفور تفاصيل التعاون رغم أن زعيم بنين قال إنه يمكن أن يشمل الإشراف والتدريب والنشر المشترك.

وعانت بنين وتوجو وساحل العاج بالفعل من هجمات في المناطق الحدودية ألقي باللوم فيها على الجهاديين، بينما عززت غانا مؤخرًا وجودها العسكري على طول حدودها الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بنين إن تالون وكاجامي عقدا اجتماعا على انفراد لمناقشة العلاقات بين البلدين والبحث عن شراكة استراتيجية في عدة مجالات من بينها الأمن.

وأضافت أنهما بحثا التهديد الإرهابي وانتشاره، وسبل تعزيز التعاون للتعامل معه.