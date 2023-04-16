ضبط 7 أطنان من القمح لاستخدامها في أغراض غير مخصصة لها بالمنيا

قاد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وعدد من الجهات المعنية.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، واللواء هاني بدوي، رئيس مدينة المنيا، ومباحث التموين، وعدد من الجهات المعنية.

تمكنت الحملة من ضبط 7.5 طن من الاقماح معبأة بجوالات تحمل بيانات مضللة بخلاف ما تحويه لاستخدامه كعلف حيواني، وذلك بمدشة للأعلاف والحبوب بحي غرب مدينة المنيا.

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدشة والتحفظ على الكميات المضبوطة ومصادرتها، مؤكدا استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، أن الكمية المضبوطة من القمح كانت تستغل في غير الغرض المخصص لها، حيث أن القمح المضبوط مخصص توريده للمطاحن المدعمة التي تنتج دقيق 87.5% لإنتاج الخبز البلدي بسعر 5 قروش.