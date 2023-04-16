ويستهام يتعادل مع أرسنال ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة أرسنال وويستهام يونايتد، التي أقيمت على ملعب لندن الأوليمبي، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أرسنال أهداف المباراة عن طريق جابريل جيسوس في الدقيقة 7، وأضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 10، وقلص سعيد بن رحمة النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك ويستهام التعادل جارود بوين في الدقيقة 54، وشهدت المباراة إهدار بوكايو ساكا ضربة جزاء في الدقيقة 52.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بنجامين وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني.

خط الوسط: مارتن اوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - جابريل مارتينيلي.

وبهذا التعادل، قدم أرسنال هدية ذهبية إلى منافسه مانشستر سيتي الذي أصبح قادرا على اقتناص المركز الأول إذا فاز على برايتون في المباراة المقبلة.

ويمتلك أرسنال الآن 74 نقطة في صدارة جدول الترتيب فيما رفع ويستهام يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.