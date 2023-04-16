حبس عاطلين 4 أيام لإدارتهم مصنع لمخدر الهيروين بقرية سرابيوم بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بإدارة مصنع لمخدر الهيروين، بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز.



تعود تفاصيل تلك الواقعة بإخطار محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد ورود معلومات سرية للنقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز، بقيام شخصين مقيمون بدائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.



عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية، بمعرفة النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، بضبط شخصين “سبق إتهام أحدهما فى 4 قضايا ما بين مخدرات – سرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى قضية مخدرات”- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 كيلو جرام - إسطوانة تحتوى على مسحوق الهيروين المخدر – مكبس حديدى - خلاطة كهربائية تحوى آثار مواد مخدرة - كوريك هيدروليكى - 2 قطعة حديدية - قطعة حديدية إسطوانية خاصة بإعداد إسطوانات المواد المخدرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سيارة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة، والسيارة للتنقل والمبلغ المالى من متحصلات البيع وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2،500،000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرضهما على النيابة العامة، وأمرت بحبسهما.