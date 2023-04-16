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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الرياضة" تصدر بيانًا بعد حكم القضاء الإداري بشأن مرتضى منصور

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بيانا منذ قليل فى ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وجاء نص بيان وزارة الرياضة كالتالي: "سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادى الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.
ورغم انه سبق أن تم إرجاء  القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري فى ذات الشأن.
فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي " .

اشرف صبحي مرتضى منصور احمد محمدي وزارة الشباب والرياضة