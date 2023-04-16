الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.. مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد- أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوبي البلاد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 34 17

بنهــــا 33 19

دمنهور 31 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 30 16

الزقازيق 34 17

شبين الكوم 34 17

طنطا 32 16

دمياط 29 15

بورسعيد 29 15

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 18

العريش 28 14

رفح 24 14

رأس سدر 30 17

نخل 30 12

كاترين 27 10

الطور 31 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 32 20

الإسكندرية 31 16

العلمين الجديدة 30 15

مطروح 28 14

السلوم 26 16

سيوة 35 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 31 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 19

الفيوم 35 16

بني سويف 34 17

المنيا 35 17

أسيوط 36 18

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 36 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 36 18

أبوسمبل 35 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 33 21

الرياض 28 17

المنامة 27 22

أبوظبى 29 22

الدوحة 30 22

الكويت 31 15

دمشق 29 15

بيروت 25 18

عمان 28 16

القدس 27 15

غزة 24 17

بغداد 31 16

مسقط 31 26

صنعاء 26 12

الخرطوم 41 26

طرابلس 19 13

تونس 21 11

الجزائر 18 11

الرباط 27 10

نواكشوط 30 19

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 09

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 34 19

نيودلهى 40 26

جاكرتا 33 25

بكين 22 10

كوالالمبور 35 25

طوكيو 18 08

أثينا 20 11

روما 19 08

باريس 14 07

مدريد 24 09

برلين 14 06

لندن 15 06

مونتريال 16 06

موسكو 13 05

نيويورك 21 09

واشنطن 22 08

أديس أبابا 25 13