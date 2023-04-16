استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني.. سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين بين القوات المتناحرة.. ومجلس الأمن يدعو لإنهاء فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار

تستمر أعمال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني تواليًا، في إشارة إلى أنهم غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

واندلع قتال عنيف شارك فيه عربات مدرعة ورشاشات محمولة على شاحنات وطائرات حربية يوم الأحد في العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة وفي بؤر التوتر في جميع أنحاء البلاد.

ويعتقد أن لكل من القوات المتنافسة عشرات الآلاف من المقاتلين في العاصمة وحدها.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 56 مدنيًا، من بينهم ثلاثة موظفين في وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

وقالت نقابة أطباء السودان إنها تعتقد أن هناك عشرات القتلى الإضافيين بين القوات المتناحرة، مضيفة أن قرابة 600 شخص أصيبوا، من بينهم مدنيون ومقاتلون.

وتأتي الاشتباكات في إطار صراع على السلطة بين اللواء عبد الفتاح برهان قائد القوات المسلحة السودانية، واللواء محمد حمدان دقلو رئيس جماعة الدعم السريع.

في الأشهر الأخيرة، أحيت المفاوضات المدعومة دوليًا الآمال في انتقال منظم إلى الديمقراطية، ومع ذلك، أدت التوترات المتزايدة بين البرهان وداغالو في النهاية إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية.

واندلعت معارك في الخرطوم وأم درمان، حول المقرات العسكرية ومطار الخرطوم الدولي ومقر التلفزيون الحكومي.

وقال مسؤول عسكري كبير إن مقاتلي الدعم السريع اشتبكوا مع القوات في مقر عسكري في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وأن حريقا اندلع في منشأة للقوات البرية.

وادعى كل من الجيش وقوات الدعم السريع أنهما يسيطران على مواقع استراتيجية في الخرطوم وأماكن أخرى في المقاطعة، ولا يمكن التحقق من ادعاءاتهم بشكل مستقل.

وأشار الجانبان في وقت متأخر من يوم السبت إلى أنهما غير مستعدين للتفاوض.

ودعا جيش البرهان إلى تفكيك قوات الدعم السريع التي وصفها بأنها "ميليشيا متمردة".

وقال دقلو لشبكة "العربية" الفضائية الإخبارية إنه استبعد التفاوض ودعا البرهان إلى الاستسلام، في غضون ذلك، بدا أن الضغط الدبلوماسي يتصاعد.

وحث كبار الدبلوماسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ورئيس جامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الجانبين على وقف القتال.

ودعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يختلفون بشأن أزمات أخرى حول العالم، إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار.

وقدمت دول عربية لها حصص في السودان - قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - نداءات مماثلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه تشاور مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف في بيان في ساعة مبكرة من صباح الأحد: اتفقنا على أنه من الضروري للطرفين إنهاء القتال على الفور دون شرط مسبق.