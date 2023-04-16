الإفتاء توضح أحكام زكاة الفطر هذا العام

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أحكام زكاة الفطر.

وقالت دار الإفتاء: من أحكام زكاة الفطر:

آخر وقتها قبل صلاة العيد.

تُخرج حبوبًا، والأفضل كونها مالًا، لتحقيق مصلحة الفقير، وقدرها 30 جنيهًا كحدٍّ أدنى، ومن زاد فهو خير له.

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

وتضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.