محافظ القاهرة يتفقد أعمال إنقاذ عمال الصرف بحلوان.. وقوات الإنقاذ تنتشل 5 جثث.. صور

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات انقاذ عدد من العمال التابعين لاحدى الشركات الخاصة والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم فى اعمال الدفع النفقى لتوصيل الصرف الصحى بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان.



وأسفر الحادث عن بعض حالات الوفاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



ونجح رجال الدفاع المدني، في انتشال 5 جثامين من المتوفين فى واقعة إنهيار بيارة الصرف الصحي بمنطقة العزبة القبلية بحلوان، ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال باقى العمال المحاصرين بالأسفل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار بيارة على عدد من العمال، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الأرض، ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، ويتم إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



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