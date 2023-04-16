الدوري الإنجليزي.. مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة مضيفه نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على ملعب سيتي جراوند، واعتمد تين هاج على أنتوني مارسيال في الهجوم إلى جانب أنتونى وجادون سانشو.

ويبدأ مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون فان بيساكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مارسيل سابيتسر

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة ليقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي من نيوكاسل يونايتد حيث يملكان نفس الرصيد 56 نقطة، فيما يسعى نوتنجهام للفوز ليبتعد عن مراكز الهبوط حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.