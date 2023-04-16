صحة الدقهلية: بدء التدريب على بروتوكول تفعيل العلاج الطبيعي داخل حضانات مستشفى بلقاس

أعلنت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة بدء التدريب العملى على برتوكول تفعيل العلاج الطبيعى داخل عناية الأطفال المبتسرين والحضانات، وذلك على رأس العمل بمستشفى بلقاس العام.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية وتشجيع الريادة العلمية.

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن التدريب داخل حضانات مستشفى بلقاس يعد الخطوة الأولى ضمن برنامج العمل وتم تنفيذه بحضور 4 من ممارسى العلاج الطبيعى بقسم الأطفال لافتا الى ان البروتوكول يتضمن متابعة الأطفال وعمل الجلسات اللازمة داخل العناية والحضانات والتقييم لتحديد البرنامج العلاجى اللازم بما يكفل تقديم افضل خدمة علاجية ممكنة.

وأكد عبد المنعم، أن هذه الخطوة تعد اجراءاً وقائياً هى مكملة لضمان حماية الاطفال، وتقديم اقصى استفادة من الخدمة المقدمة مشيراً إلى أن البدء فى البرنامج العلاجى يتم عقب التقييم والكشف من قبل أطباء الأطفال والعلاج الطبيعى لضمان الوقاية من الامراض والاسراع فى بدء العلاج للاطفال المستحقين للخدمة.

وكانت صحة الدقهلية، شهدت منتصف مارس الماضى توقيع أول بروتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية، بين ادارتى العلاج الطبيعى، والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعى.

ويتراوح متوسط عدد الجلسات التى تجريها أقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات ووحدات طب الاسرة ما بين 4000 لـ 5000 جلسة اسبوعيا لاطفال الشلل الدماغى والتاخر الحركى.

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