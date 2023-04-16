عامل يغتصب ابنتيه وينجب من إحداهما سفاحًا بالمعصرة.. والتحريات تؤكد تورط والدتهم

شهدت منطقة المعصرة بالقاهرة جريمة شيطانية بعدما أقدم أب على أغتصاب ابنتيه المراهقتين، ووضعت إحداهما طفل عمره 4 أشهر.

بدأت تفاصيل الجريمة البشعية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من عامل مفاده قيام زوج شقيقته بالتعدي جنسيا علي أبنتي شقيقته وإنجاب إحداهما طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر بمنطقة عزبة الوالدة بالمعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والقت القبض علي المتهم وتبين صحة البلاغ.

وأوضحت التحريات أن المتهم عامل ولديه أبنتين أعمارهن 15 و14 سنة، وكان يتعدى عليهن جنسيا منذ عدة سنوات، وأن الأبنة الكبرى وعمرها 15 سنة، حملت سفاحا من والدها وانجبت طفل ذكر منذ 4 شهور.

وتابعت التحريات أن والدة الفتاتين تقيم مع والدهم وعلى علم بما كان يفعله مع ابنتيه ولكنها لم تبلغ الشرطة، كما أن المتهم كان يهدد الطفلتين بالقتل فى حالة أخبار أحد بما يفعله فيهن.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم وزوجته والدة الفاتين وجارى استجوابهم للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.