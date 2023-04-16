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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الرجاء المغربي: لدينا غيابات مؤثرة وسنقاتل أمام الأهلي

منذر الكبير المدير
منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي
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تحدث التونسي منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي عن المواجهة القوية أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بحضور 50 ألف متفرج.

وقال منذر الكبير في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: علينا أن نركز في الملعب والجميع جاهز لتقديم أقوى مستوى أمام منافس قوي ونملك حظوظ كبيرة أمام الأهلي وسنحضر للمباراة بشكل جيد لتحقيق نتيجة إيجابية.
وأضاف مدرب الرجاء المغربي ان الفريق سيغيب عنه عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة وسيتأثر الفريق بغيابهم لأنهم من العناصر الأساسية ولكن اللاعبين المتواجدين لم يقصروا في شيء.

وتابع منذر الكبير:  جميع اللاعبين يقاتلون في أرضية الملعب، ولا زالت لدينا حظوظ المنافسة على لقبين وهما كأس العرش ودوري أبطال أفريقيا، وسنقاتل عليهما حتى آخر دقيقة.

يذكر ان الجهات الأمنيـة وافقت على حضور 52 ألف مشجـع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري الأبطال.

منذر الكبير فريق الرجاء المغربي الأهلي والرجاء المغربي