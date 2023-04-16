بث مباشر|"هشموا رأسه بحجر".. مقتل طالب إعدادي على يد 3 أشخاص بالدقهلية

لقى شاب مقتله إثر ضربه بحجر على رأسه على يد 3 آخرين بقرية جديدة المنزلة التابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية قبل أيام من احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة المركزي بوصول شاب جثة هامدة إدعاء تعدي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل شخص يدعي "يوسف شفيق القطب حسن عجوه" ، 15 عامًا ، طالب بالصف الثالث الإعدادي وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين فقام أحد المتهمين بضربه بحجر علي رأسه وتوفي في الحال.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه يعمل مع شقيقه بمحل حلاقة بالقرية وعقب انتهاء وقت العمل قام بإيصال أحد العمال بالمحل إلى إحدى القرى المجاورة نظرا لتأخر الوقت مساء أمس وعند عودته فوجئ بالمتهمين الثلاثة من قرية مقابلة لهم تدعى “الفروسات” يسبون المجنى عليه ومن معه بألفاظ نابية وعند محاولته العودة لهم لنهرهم أقدم أحدهم على ضربه بحجر على رأسه مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب.

جرى نقل الجثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة ، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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