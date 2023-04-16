أدعية يوم 25 رمضان.. "اللهمَّ ارْزُقْنا طاعَتَكَ"

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر التى يقوم الناس فيها بالعبادة والتقرب إلى الله، ومن أهم أنواع العبادة في هذا الشهر هو الدعاء، فالدعاء هو السلاح الأقوى الذي يستخدمه المؤمن للتواصل مع الله، وهو وسيلة للتضرع إليه، والاستجابة لحاجات الإنسان وتحقيق أمانيه.
فتح الله عز وجل في هذا الشهر أبواب الرحمة والمغفرة، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك يجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستغل هذه الفرصة العظيمة لطلب المغفرة والعتق من النار وتحقيق الأماني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم وأهمية الدعاء فيه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء في رمضان يعتبر عبادة مضاعفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وهذا يعني أن الدعاء عند الإفطار في رمضان يُستجاب له بإذن الله.
أدعية يوم 25 رمضان
- اللهمَّ اجْعَلْنا فيهِ مُحِبِّينَ لِأوليائِكَ، وَمُعادِنِ الطاعَةِ، وَمُنْكَبِّينَ عَلَى خِدْمَتِكَ الْجَلِيلَةِ، يا إلهَ العالَمينَ، يا رَبَّ العالَمينَ.
- اللهمَّ اغْفِرْ لي فيهِ ذُنُوبي، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ النَّارَ، وَبَلِّغْني فيهِ الصَّلاةَ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
- اللهمَّ ارْزُقْنا فيهِ طاعَتَكَ، وَحُجَّ بَيْتِكَ الحَرامَ، وَزُودْنا فيهِ مِنْ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يا أكْرَمَ الأكْرَمِينَ.
- اللهمَّ اجْعَلْنا فيهِ مِنَ المُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْنا فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْنا فيهِ مِنَ المُقَرَّبينَ إلَيْكَ بِإحْسانِكَ يا قَرِيبَ الْمُقَرَّبينَ.
- اللهمَّ ارْزُقْنا فيهِ الصِّحَّةَ وَالعافِيَةَ، وَالغِنى وَالطِّيبينَ، وَأكْفِنا فيهِ شَرَّ الفاجِرينَ وَشَمِّرْنا فيهِ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ عَنْ كُلِّ ما يُؤذينَا، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ يا بَصيرَ النّاظِرينَ.
- اللهمَّ اجْعَلْ صِيامَنا فيهِ صِيامَ الصَّائِمينَ، وَقِيامَنا فيهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَوِّرْ قُلُوبَنا بِضِياءِ القُرْآنِ، وَاجْعَلْنا مِنْ عِبادِكَ الصَّالِحينَ، بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
- اللهمَّ ارْزُقْنا فيهِ العَفْوَ وَالمَغْفِرَةَ، وَارْزُقْنا فيهِ رِضَاكَ وَالجَنَّةَ، وَأعِذْنا فيهِ مِنْ عَذابِ النَّارِ، بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
- اللهمَّ اجْعَلْنا فيهِ مِنَ المُحْسِنينَ، وَالمُتَقَرِّبينَ إلَيْكَ بِإحْسانِكَ، وَاجْعَلْنا فيهِ مِنَ المُؤمِنينَ الذينَ يَستَغْنُونَ بِكَ عَنِ النَّاسِ، وَاجْعَلْنا فيهِ مِنْ عِبادِكَ الصَّالِحينَ الذينَ يَتَقَرَّبونَ إلَيْكَ بِالتَّوَحُّدِ وَالإخْلاصِ، بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
- اللهمَّ اجْعَلْ لَنا فيهِ نَصيباً مِنَ الخَيرِ، وَالبَرَكَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالعِزَّةِ، وَالنَّصْرِ، وَالفَتْحِ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالقِيَامِ، وَأَحْسِنْ لَنَا فيهِ الخَتْمَ، وَارْزُقْنا فيهِ تِلَاوَةَ القُرْآنِ، وَاجْعَلْنا فيهِ مِنْ أُولِي الأَلْبَابِ وَالأَفْئِدَةِ النَّقِيةِ، بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
- اللهمَّ اجْعَلْ لَنا فيهِ مَوْعِداً مَعَ الرِّضَا، وَالسَّعَادَةِ، وَالجَنَّةِ، وَاجْعَلْنا فيهِ مِنَ المُقَرَّبينَ إلَيْكَ بِإحْسانِكَ، وَثَبِّتْنا فيهِ عَلى الطَّاعَةِ، وَالتَّقْوَى، وَالإخْلاصِ، بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.