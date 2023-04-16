رئيس التنمية الثقافية يشهد "جوه الصندوق" بالأمير طاز

شهد الدكتور هانى أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس السبت، بمركز إبداع قصر الأمير طاز، العرض المسرحي "جوه الصندوق"، أولى نتاج ورشة التمثيل بالقطاع لإعداد وتدريب المواهب الشابة وتنميتها تحت اشراف المخرج إسلام إمام.

تدور فكرة العرض في اطار كوميدي درامي حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التى تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التى يواجهها الشباب فى حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر من خلال شخصيات مختلفة، واختتم العرض بتشجيع الجمهور على المشاركة والتعبير عن آرائهم حول المشاكل التي تم طرحها .

وفى نهاية العرض وجه ابو الحسن، الشكر لفريق العمل، معربا عن سعادته وإعجابه بالعرض، مؤكدا على أهمية هذه الورش وتأثيرها في تنمية المواهب الشابة وتجهيزها للمستقبل.