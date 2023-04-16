وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة للخماسي

التقي الدكتور‎ ‎أشرف صبحي‎ ‎وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف العريان رئيس ‏الاتحاد المصري للخماسي الحديث امين عام اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة، للخماسي الحديث منتصف يوليو المقبل، على ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بأبي قير بالإسكندرية‎ .‎

تناول اللقاء مناقشة خطة الاتحاد في إعداد اللاعبين لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤، كما تناول اللقاء مناقشة الدفعة الرابعة لدعم الاتحادات استعداداً لاوليمبياد باريس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البطولات الدولية التي استضافتها مصر في مختلف ‏الألعاب الرياضية في الآونة الأخيرة، واستطاعت تحقيق النجاح في تنظيمها أعطي الثقة ‏الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في اسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، ‏بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين‎.‎

ووجه الدكتور‎ ‎أشرف صبحي‎ التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لحصول الثنائي المصري مهند شعبان واحمد الجندي علي ذهبية و برونزية بطولة كأس العالم الخماسي الحديث، والتي أقيمت في تركيا خلال الفترة من ١١ وحتي ١٦ ابريل الجاري.

وأثني “صبحي” علي دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين وتنفيذ ‏خططهم التدريبية في ضوء الاستعداد للبطولات المقبلة لمواصلة الإنجازات التي يحققها ‏أبطال‎ ‎الخماسي الحديث‎ ‎في مختلف المحافل‎.‎

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حضر اللقاء الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث.