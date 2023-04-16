تشكيل هجومى لخيتافى أمام برشلونة

أعلن كيكي فلوريس المدير الفني لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل فريق خيتافى كالتالى:

حراسة المرمى: سوريا.

خط الدفاع: داميان سواريز، داكونام، خوان ايغليسياس، دومينغوس دوارتي، عمر الديريتي.

خط الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش، لويس مييا.

خط الهجوم: منير الحدادي، بورخا مايورال، إنيس أونال.

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 72 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز 16 برصيد 30 نقطة.





