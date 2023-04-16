ليفاندوفسكي يقود برشلونة أمام خيتافي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافي، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي ، أراوخو ، فرانك كيسي، كوندي.

خط الوسط: جافي ، جوردي ألبا ، بوسكيتس ، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي ، رافينيا.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام نظيره جيرونا سلبيًا بدون أي أهداف.

