محمد حماقي فى افتتاح نادى وادى دجلة دمياط 27 أبريل المقبل



ينظم وادى دجلة حفلًا غنائيًا، يوم الخميس الموافق 27 أبريل، بنادي دمياط الجديدة، ويحي الحفل المطرب محمد حماقي، وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي لنادي وادى دجلة دمياط .



وأتمت وادى دجلة، الاستعدادات لإقامة حفل للنجم محمد حماقي بنادي دمياط الجديدة، والذي من المتوقع أن يحضره عددًا كبيرًا من أعضاء النادي، وسيقدم خلاله "حماقي" باقة من أروع أغانيه الجديدة.



ونجحت وادى دجلة، في افتتاح تاسع نادي بالحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 14 فدانًا يضم ملاعب ومباني اجتماعية بمستوى متميز وفقًا لأحدث المعايير العالمية بما يحقق قيمة مضافة للمنشآت الرياضية في منطقة الدلتا.



ونجح وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، ويضم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

