بيان جديد للجيش السوداني

أعرب الجيش السوداني، اليوم الأحد، عن شكره للشعب السوداني لمواجهة قوات الدعم السريع في المحافظات.

وجاء نص البيان الصادر عن الجيش السوداني كالتالي:

نسجل صوت شكر وعرفان لشعبنا الذي برهن على ولائه وثقته في القوات المسلحة منذ انطلاق أولى رصاصات الغدر والخيانة من قبل الميليشيا المتمردة.

احتفالات مواطنينا بنجاحات القوات المسلحة تعكس العلاقة الفريدة بين المواطن السوداني وجيش بلاده.

عمليات اليومين السابقين أظهرت القيمة العالية للجندي السوداني القادر على الصمود والتصدي بجدارة واحترافية لأكبر مهددات الأمن الوطني السوداني.

الميليشيا المتمردة وقيادتها الانتهازية كانت تتوهم أنها ستكون بديلا للجيش السوداني.



