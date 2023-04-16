تحرك برلماني بسبب "جعفر العمدة" وقانون الخلع



أثار مسلسل جعفر العمدة للمخرج والمؤلف محمد سامى، وبطولة النجم محمد رمضان، جدلا واسعاَ فى الشارع المصرى، بعدما سلط العمل الضوء على أزمة الخلع الأمريكانى وهى عبارة عن لجوء الزوجة إلى رفع قضية خلع ويصدر حكم لصالحها دون معرفة الزوج عن طريق الإخطار على عنوان خاطئ وهو ما حدث خلال حلقات العمل، مما دفع البرلمان للتحرك سريعاً من أجل تعديل قانون الخلع بما يضمن حق الزوج في الدفاع عن نفسه أمام القاضي.

وتسبب النجاح والجماهيرية الكبيرة التى يحققها مسلسل جعفر العمدة فى الشارع المصرى والعربى وكذلك الاهتمام بأحداث العمل فى مختلق الأوساط والنظر بشكل كبير فى الكبير بالقضايا التى يطرحها ويلقى الضوء عليها من أجل وضع طريقة لمواجهة هذه القضايا وهو ما حدث بالفعل بتحدث أى من جهة عن قضية الخلع وكذلك تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن الخلع الأمريكاني.

وطالب هذا النائب بضرورة وضع إجراءات صارمة في قضايا الخلع، وتعديل القانون بما يضمن حق الزوج في الدفاع عن نفسه أمام القاضي، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الخلع في مثل تلك الحالات بعلم الزوج، وأن يكون لديه الفرصة أن يقف هو أو وكيله أمام القاضي ويقدم دوافعه، ليصدر بعدها القاضي حكمه (بعلم الزوج) سواء بالخلع أم لا مستنداً إلى تسليط مسلسل جعفر العمة على هذا النوع من الخلع.



مسلسل جعفر العمدة تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، لديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.