محافظ الإسكندرية: تنفيذ 471 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال الفترة من يناير وحتى 7 أبريل 2023

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ ، شنت أحياء الاسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1يناير وحتى 7 أبريل 2023 ، 28 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 443 قرار وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 471 قرار إزالة.

ويعتبر،حي المنتزة أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة والفورية به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 7 أبريل 2023 عدد 126 قرار إزالة، وتبعه حى شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 103 قرار إزالة، ثم العامرية ثان والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 95 قرار إزالة ثم العجمى عدد 56 قرار وتبعه العامرية أول 31 قرار إزالة.