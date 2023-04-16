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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يعلن هروب "حميدتي" من مخبأه

حميدتى
حميدتى
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، هروب اللواء محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» قائد الميليشيات المتمردة من مخبأه.
ونشر حساب القوات المسلحة السودانية على مواقع التواصل صورة لأفراد من الجيش السوداني وهم يمسكون ببدلة عسكرية تحمل اسم قائد قوات الدعم السريع عليها، وكتب معها: "هروب قائد الميليشيا المتمردة حميدتي من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، وجار الحسم".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".

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حميدتي الميليشيات المتمردة الجيش السوداني