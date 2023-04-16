القبض على المتهمين في واقعة فيديو سرقة الأسلاك بمصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخصان بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بمصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصان مجهولان بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

و بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( شخصان - "لهما معلومات جنائية" ) وعثر بحوزتهما على (مقص حديدى - لفافتى كابل كهربائى خاصة بأعمدة الإنارة - سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بأسلوب القطع بإستخدام الأداة المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.