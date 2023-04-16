4 تحذيرات من أوسوريو للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون

يستعد نادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب غدا الإثنين في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتازباستاد القاهرة الدولى .

ويستعد أوسوريو لقيادة أول مباراة رسمية له مع الزمالك ويضع نصب أعينه أن الإنطباعات الأولى تدوم ويبحث عن الفوز وتقديم عرض قوى لكسب ود الجماهير.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية مكثفة للاعبي الفريق قبل خوض التقسيمة الفنية خلال تدريبات الفريق أمس استعدادا للقاء.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح الأفكار التدريبية والخططية، والأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وقام المدير الفني للأبيض بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض القرارات الفنية للاعبين لتنفيذها بالشكل المطلوب.

كما وضع المدير الفنى الجديد للزمالك عدد من المحاذير على اللاعبين خلال الفترة المقبلة ومن يخالفها سيتم توقيع غرامات ماليه عليه.

أول تحذير فى حالة زيادة الوزن توقع غرامة 20 ألف جنية على كل كيلو زيادة ، وتانى تحذير هو عدم الإعتراض على الإستبعاد ، والتالت هو التركيز فى التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية بالكامل ، والرابع احترام المنافسين وعدم التهاون بأى فريق أخر .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعها بعد خوض 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب مديره الفني، المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.