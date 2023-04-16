سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: طرد الروس من البلاد مسألة وقت

الأحد 16/أبريل/2023 - 02:29 م

قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم الأحد أن أوكرانيا ستستخدم الأسلحة الموجودة والجديدة في جميع المناطق التي تسيطر عليها روسيا مؤقتا، ومن ثم فإن طرد الروس من الأراضي الأوكرانية هو مسألة وقت.

وأضاف دانيلوف -في تصريحات نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "سنستخدم كامل الترسانة التي لدينا تحت تصرفنا.

كما سيتم بالتأكيد استخدام الأسلحة الجديدة التي صنعها ممثلونا بصناعة الدفاع.

ولا يهم ما إذا كانت مناطق شبه جزيرة القرم أو دونيتسك أو لوهانسك أو مدن أخرى: سنطردهم [الروس] من هناك.

إنه أمر حتمي.

إنها مجرد مسألة وقت.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قد قال في وقت سابق في إن السلطات الأوكرانية تركز حاليا على الاستعدادات لهجوم مضاد في محاولة لتحرير الأراضي الأوكرانية من الجيش الروسي.