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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المملكة المتحدة: العنف في السودان يجب أن يتوقف فورا

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
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 أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات العنف الجاري بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وفي مدن متعددة أخرى في أنحاء السودان. وأكدت - في بيان وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم /الأحد/- أن  هذا العنف يجب أن يتوقف فورا.. كما أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لسقوط أرواح بريئة بسبب هذا العنف.. داعية قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف جميع العمليات القتالية ضد بعضهم البعض.
واضافت" الآن هو الوقت لأن تعمل القيادة السودانية لأجل خفض التصعيد وتفادي وقوع مزيد من سفك الدماء".. كما دعت المملكة المتحدة القيادة السودانية للعودة إلى الحوار.
وتابعت" فبعد شهور من المناقشات السياسية المثمرة، والتقدم الفعلي الحاصل تجاه العودة إلى العملية الانتقالية بقيادة مدنية، العمل العسكري ليس هو الحل إحلال سلام طويل الأمد ممكن، لكن فقط من خلال نقاش صريح وصادق وبراجماتي".
وأكدت المملكة المتحدة - في البيان - أنها تقف متضامنة مع الشعب السوداني في مطالباته بأن ينعم بمستقبل سلمي وديمقراطي.. مشددة على أنه يجب ألا يدفع مدنيون أبرياء أرواحهم ثمنا لمستقبلهم بسبب هذا العنف.

المملكة المتحدة الجيش السوداني قوات الدعم السريع