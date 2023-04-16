أسرة طلاب من أجل مصر تنظم ختام الدورة الرمضانية لجامعة عين شمس

تنظم أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس ختام فعاليات الدورة الرمضانية غدا الاثنين، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وللأسبوع الثاني على التوالي تستمر فعاليات الدورة الرمضانية الثانية للجامعة والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب و أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس باستضافة ك من عمر الحسيني عميد كلية الهندسة وأحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لاستضافة افتتاح وختام الدورة على ملعب كلية الهندسة.

كان عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد سدد ضربة البداية للدوره الرمضانية، مشيدا بالاقبال الشديد للطلاب ومقدما الشكر للقائمين عليها مؤكدا على ضرورة التحلى بالروح الرياضية.

شارك في منافسات كرة القدم الخماسى للطلبة عدد (٢٥٦) فريقا وتنس الطاولة للطلبة لعدد (٦٤) طالبا وتنس الطاولة للطالبات لعدد (٣٢) طالبة .

وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول ٦٠٠٠ جنيه ، المركز الثاني ٥٢٠٠ جنيها والمركز الثالث ٤٠٠٠ جنيه، وذلك تحت إشراف حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ماهيتاب مجدي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة.