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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة اليابانية تفتش منزل المشتبه به في إلقاء عبوة ناسفة خلال فعالية انتخابية

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية
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قامت الشرطة اليابانية بتفتيش منزل المشتبه به في إلقائه عبوة ناسفة أثناء فعالية انتخابية كان يحضرها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالأمس في غرب اليابان.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أن المحققين   بدأوا عملية تفتيش منزل المشتبه به الكائن في مدينة "كاوانيشي" بمحافظة "هيوجو" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وتم الانتهاء من التفتيش في نحو الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، مشيرة إلى أنهم صادروا جهاز كمبيوتر وهاتف جوال وما يشتبه في كونه مسحوق البارود.

وتحتجز الشرطة اليابانية حاليا المشتبه به كيمورا ريوجي البالغ من العمر 24 سنة بتهم عرقلة سير العمل بالقوة.

كان رئيس الوزراء الياباني يزور ميناء "سايكازاكي" للصيد في مدينة "واكاياما" لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ23 من أبريل الجاري عندما وقع انفجار قبل أن يبدأ كيشيدا فى إلقاء خطابه، وتم إجلاء كيشيدا بأمان دون أن يصاب بأذى وألغيت الفعالية، واعتقل المشتبه به فى مكان الواقعة.

الشرطة اليابانية اليابان كيشيدا