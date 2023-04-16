ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلي الاخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث حضر قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بحضور لفيف من السادة الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحرص اللواء هشام آمنة على تقديم التهنئة إلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعياً الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري داخل وخارج مصر ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

IMG-20230416-WA0004
IMG-20230416-WA0004
IMG-20230416-WA0003
IMG-20230416-WA0003
IMG-20230416-WA0002
IMG-20230416-WA0002
IMG-20230416-WA0005
IMG-20230416-WA0005
وزير التنمية المحلية يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ويهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية