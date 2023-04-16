وزير التنمية المحلية يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلي الاخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث حضر قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بحضور لفيف من السادة الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحرص اللواء هشام آمنة على تقديم التهنئة إلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعياً الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري داخل وخارج مصر ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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