الكنائس الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد

الأحد 16/أبريل/2023 - 01:20 م

احتفلت الكنائس المسيحية الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الشرقي، اليوم/الأحد/ بأول أيام عيد الفصح المجيد،وأقيمت بهذه المناسبة الصلوات والقداس في كنيسة القيامة بالقدس، وفي سائر الكنائس الأرثوذوكسية في القدس وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وأريحا، في حين تحتفل جميع الكنائس في محافظات رام الله وجنين ونابلس بعيد الفصح المجيد موحّدة حسب التقويم الشرقي.

وشهدت كنيسة القيامة احتفالات "سبت النور" أمس، حيث جرى نقل النور المقدس من قلب القدس إلى مختلف المحافظات الفلسطينية، إضافة إلى عدد من دول العالم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت يوم أمس على العشرات من المحتفلين، في الأزقة المؤدية إلى كنيسة القيامة في القدس، بعد أن نشرت العديد من الحواجز في محيط المدينة، وأعاقت وصول المواطنين المسيحيين للكنيسة للصلاة.