"متلبسوش صيفي بالليل".. الأرصاد تكشف حالة الطقس بأيام عيد الفطر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع، وذروة الارتفاعات ستكون يوم الثلاثاء وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية فترة النهار، وتنخفض انخفاض تدريجي يوم الأربعاء ولكنه سيكون انخفاض طفيف يعود للمعدلات والأجواء الربيعية المائلة للحرارة فترات النهار، موضحة أنه من الممكن تخفيف الملابس خلال فترات النهار ولكن في حال الخروج خلال فترات الليل واصطحاب الأطفال يجب أن يكون هناك قطعة ملابس ثقيلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنه من الهام تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا للساعة الثالثة عصرا، فهذا الوقت يسجل فيه أعلى درجة حرارة على اليوم كله، ومن الهام تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس، موضحة أننا مازلنا في النصف الأول من فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة ومن الوارد حدوث تقلبات جوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس بدءا من يوم الأربعاء سيتأثر بكتل هوائية شمالية وسيكون هناك انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وتكون متوسط درجات الحرارة بين الـ27 و28 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتكون الأجواء خلال أيام عيد الفطر المبارك نهارا مائلة للحرارة ولن يكون هناك مشكلة حال تخفيف الملابس، ولكن فترات الليل ستكون مائلة للبرودة، محذرة من ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل حتى لا نصاب بنزلات البرد، خصوصا وأن درجات الحرارة الصغرى تعود لـ15 درجة مئوية مع أيام عيد الفطر المبارك.

https://fb.watch/jXzBHfCckE/?mibextid=Nif5oz