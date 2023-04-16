مصر تدعو لوضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

الأحد 16/أبريل/2023 - 01:18 م

دعت مصر إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية بالسودان وضمان تحقيق استقرار البلاد.

جاء ذلك في كلمة وزير مفوض عبيده الدندراوي نائب مندوب مصر بالجامعة العر بية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية غير العادي (الطارئ) لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأعرب عن ترحيب مصر بكافة بمساعي جامعة الدول العربية كافة المساعي لمعاونمة جمهوية السودان في حل الأزمة الحالية.

وقال إن مصر على تواصل مع سفارتها في الخرطوم ومتابعة أوضاع الجالية المصرية وخاصة الطلاب المصريين وكافة المؤسسات المصرية.

وشدد على مسؤولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان وسلامة البعثة والجالية المصرية في السودان.

وأشار إلى أن التوقيع على الاعلان الدستوري وضع أساسا لشراكة قوية بين المكومات في الحكم، ومصر لم تتوانى على تقديم كافة سبل الدعم للسودان، سعيًا، للمرور بهذه المرحلة الحساسة، تحقيقًا لمصالح الشعب السوداني.

وأضاف أن كل هذا مهدد نتيجة الأزمة الراهنة التي تعد إهدارًا لثمار التضحيات التي قدمها السعب السوداني من أجل الحرية والديمقراطية والازدهار.

وقال إن مصر ستظل داعمة للسودان باعتبار أن السوان العمق الاستراتيجي لمصر، سعيًا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين استنادًا لواقع تاريخي وجغرافي، أثبت أن مصلحة مصر والسودان واحدة وأن مصير وادي مصير هو مصير مشترك.

وأكد على أن مصر تواصل دعمها لنموذج السودان على القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين ووضع الاسس الصلبة لنظام ديمقراطي راسخ ومستقر.

وكان اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية قد انطلق اليوم برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية، الذي أكد في كلمة مختصرة أن الوضع في السودان جلل وخطير ويستدعي سرعة التحرك.

من جانبه أكد السفير الصادق عمر عبد الله مندوب السودان الدائم بالانابة لدى جامعة الدول العربية، أن ما يحدث في السودان شأن داخلي غير ان جهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأحوال بالبلاد، مطالبا الدول العربية بترك الأمر للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم بعيدا عن التدخلات الدولية ،مؤكدا أن هذا التوصية مهمة لأن المنظومة الدولية ستأخد بها في أي موقف قد تتخذه حيال أحداث السودان.

جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر لبحث الاوضاع في السودان.

وقال مندوب السودان الدائم بالانابة،إن الدعم السريع هو الذي بدأ الهجوم علي مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في القيادة العامة للجيش في التاسعة من صباح أمس، علما بأنه كان هناك اجتماعا مقررا له مع الرئيس البرها ن في ذات اليوم، وقام لجيش السوداني بتحركات لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذي انتشر بكثافة في المقار والمؤسسات الحكومة كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم... الخ معتمدين علي عنصر المباغتة لكن القوات المسلحة السودانية كانت لهم بالمرصاد.

وأضاف قائلا " تمكنت القوات المسلحة من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين وما تزال تمشط بعض المناطق والجيوب علما بأن أعدادا كبيرة من المتمردين استسلموا او هربوا الي الولايات المجاورة للخرطوم.

وأوضح مندوب السودان الدائم بالانابة، أن الحكومة قامت بحل مليشيا الدعم السريع وأعلنت أنه قوة متمردة يتم التعامل معها علي هذا الأساس.

وكشف مندوب السودان الدائم بالانابة، عن فشل كل الوساطات الوطنية والاقليمية والدولية في اقناع الدعم السريع المحلول بالإندماج في الجيش الوطني حسب نص الإتفاق الإطاري، مؤكدا أن الجيش السوداني يعتمد الأن استراتيجية قتالية مع التمرد تهدف الي تقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة الي حدها الأدني لذلك يلاحظ أن إنهاء التمرد وطرده من المواقع التي سيطر عليها أو يحتمي بها أخذ وقتا أطول.