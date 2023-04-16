توافد المهنئين على الكنائس للتهنئة بعيد القيامة بجنوب سيناء

بدأ توافد المهنئين على كنائس إيبارشية جنوب سيناء، اليوم الأحد؛ للتهنئة بعيد القيامة المجيد، في تأكيد أواصر الأخوة والمواطنة، وفي جو سادته المودة والإخاء والتسامح.

وفي العاصمة طور سيناء، ترأس الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وفدا ضم عددا من قيادات المنطقة ، وتوجه إلى كنيسة موسى النبي وماري مرقس، وكان في استقبالهم القمص ديونيسيوس البراموسي، والأب مينا سعد لوندي، كاهن وراعي الكنيسة.

من جانبه هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وأقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا دوام السعادة والترابط والعمل يدا واحدة كمواطنين مصريين في سبيل إعلاء كلمة مصر عاليا.

وشهدت كنائس جنوب سيناء تأمينا مكثفا من رجال الجيش والشرطة لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، وغلق جميع الطرق المؤدية للكنيسة وعمل سياج أمني حول جميع كنائس المحافظة ووضع حواجز مرورية لمنع أي سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة وتفتيش دقيق على جميع السيارات الواقفة في محيط الكنائس بجانب بوابات إلكترونية عند المداخل الرئيسية للكنائس.

بجانب قيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط جميع الكنائس من الداخل والخارج، من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات، وكذلك الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات، خاصة أمام الكنائس الشهيرة والكبرى، مثل كاتدرائية المسائيين بشرم الشيخ، وموسى النبي وماري مرقص في العاصمة طور سيناء، وكنيسة مارجرجس الروماني ومارمينا الجعايبي بمدينة رأس سدر.

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