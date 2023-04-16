الأرصاد: الحرارة مستمرة في الارتفاع على مدار الأسبوع.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع خاصة أننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض مناطق الصحراء الغربية وهذه الكتل مرتفعة بدرجات حرارتها وهي امتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، والأجواء خلال فترات النهار ستكون أجواء حارة على أغلب محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة ومائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة وتكون الأجواء من باردة لمائلة للبرودة على أغلب المحافظات خصوصا ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة الصغرى بين الـ16 درجة مئوية والـ17 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء على الرغم من وجود تحسن عن الأيام الماضية وارتفاع درجات الحرارة إلا أننا نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، وتكونت اليوم الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت لإنخفاض ملحوظ بالطرق الأفقية خصوصا الطرق الزراعية، ومن الهام فترة الصباح الباكر توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر على الطرق.

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