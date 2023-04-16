نائب محافظ البحيرة: استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر

كلفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وخاصة بمعارض أهلاً رمضان بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت نائب محافظ البحيرة علي رؤساء المراكز والمدن بتواجد الإدارات الميدانية في نوبتجيات علي مدار اليوم، مؤكدةً علي رفع حالة الإستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة الأعياد في حال الاحتياج لذلك.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وتواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل لمتابعة إنتظام العمل والتدخل السريع لحل أي مشكلة تطرأ على الفور ورفع مستوى نظافة الميادين والحدائق والمتنزهات، رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد وإجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

ووجهت رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون والتنسيق مع إدارة مرور البحيرة لتكثيف التواجد بالشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية، التنسيق مع الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أى مواقف طارئة والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين طوال فترة الأعياد وإقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة والساحات المخصصة لذلك.