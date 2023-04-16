الملا يؤكد أهمية الدور الاقتصادى للهيئة المصرية العامة للبترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور الاقتصادى الذى تؤديه الهيئة المصرية العامة للبترول وأن يعكس أداؤها هذا الوصف ، بما لديها من تاريخ عريق وخبرات وما تضطلع به من مسئوليات فى تنمية وحسن استغلال الثروات البترولية واستمرارها فى تقديم أداء متميز بفكر اقتصادى ابتكارى وواعي.



ولفت الملا ، خلال الاجتماع بالمجلس التنفيذى للهيئة، إلى أهمية الحلول الابتكارية والأداء غير التقليدى المتميز والسريع وخاصة فى ظل المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات، مشيراً إلى أن الهيئة تمثل الجهاز التنفيذى للوزارة .



ووجه الوزير بتعظيم وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق والاستهلاك والتكامل بين الشركات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات ودعم الشركاء الأجانب وخاصة فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج الذى يعد حجر الزاوية فى الأنشطة البترولية.



كما لفت الملا لأهمية الإسراع فى تطبيق التحول الرقمى وتطبيق نظام ال ERB فى وقت أصبحت التكنولوجيا من أهم الأدوات التى تدعم جهود إحكام الرقابة والمتابعة بما يسهم فى تعظيم وتحسين الأداء وتقليل الاستهلاك والمصروفات ، وذلك إلى جانب الاستمرار فى تحديث وتطوير الكيانات القائمة وآليات العمل والمتابعة المراقبة وتمكين الشباب الجاد والمؤهل على أعلى المستويات ، وأن ذلك ينعكس على استمرار ما تحقق من إنجازات وعلى رأسها ما نشهده من استقرار فى تأمين إمدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية.



حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، والمحاسبون أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية وخالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.