تمهيد وتسوية شوارع قرية الكويت بدشنا وحملات نظافة بمحيط مشروعات "حياة كريمة"

قامت الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالي قنا، بحملة مكبرة لتمهيد وتسوية وتطهير شوارع القرية، بمحيط مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز.

حيث قامت الوحدة المحلية بأبومناع غرب، برئاسة حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة، بتمهيد وتسوية طرق وشوارع قرية الكويت، عقب انتهاء أعمال حفر خطوط المياه ضمن خطة مؤسسة "صناع الحياة" عضو دعم التحالف الوطني.

وأوضح رئيس القرية، أنه تم الانتهاء من توصيل خطوط مياه الشرب النظيفة لمنازل قرية الكويت بطول 4500 متراً، لحل أزمة نقص المياه، التى تعانى منها القرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بتوصيل المياه الصالحة للشرب بكامل قوتها للمنازل، والتي سوف تخدم 654 أسرة من أهالي القرية.

وأشار جيلاني، إلى أنه تم عمل حملة نظافة مكبرة بمحيط مشروعات حياة كريمة، لرفع حاويات القمامة وتطهير المنطقة من التراكمات، ونقلها إلى المقالب المعدة لهذا الغرض، حيث تم رفع قرابة 47 طن مخلفات صلبة بمساعدة معدات الوحدة المحلية.