محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا لتهنئة أقباط نجع حمادي بعيد القيامة المجيد

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لدير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي ، حيث كان فى استقباله القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى .

رافق محافظ قنا خلال الزيارة كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء رفعت مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب والنائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والرائد أسامة خالد ممثل الأمن الوطني، والمقدم كريم عصر مأمور مركز نجع حمادي، وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

قدم محافظ قنا خلال اللقاء خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة قنا خاصة، مؤكداً أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

ومن جانبه وجه القمص لوقا الشكر لمحافظ قنا علي تقديمه التهنة للمسيحيين بعيد القيامة المجيد ، وحرصه الدائم على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.